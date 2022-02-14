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Уроки дипломатии для Элизабет Трасс

МОСКВА, 15 февраля 2022, Институт РУССТРАТ. Прошедшие 10 февраля в Москве переговоры главы британского Форин-офиса Элизабет Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были уже многократно освещены и разобраны в медийном пространстве.

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