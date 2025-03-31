Трамп не считает, что отношения с Владимиром Путиным достигли низшей точки

Дональд Трамп заявил: он не считает, что отношения с Владимиром Путиным находятся в «низшей точке».Накануне президент Дональд Трамп пообщался с журналистами и ответил на вопрос, действительно ли их отношения с президентом России Владимиром Путиным находятся в низшей точке Журналисты задали Дональду Трампу вопрос, считает ли он, что его отношения с Владимиром Путиным находятся в «самой низшей точке» в своей истории.