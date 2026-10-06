Житель Тольятти торговал данными клиентов банка и получил срок

Суд в Тольятти приговорил местного жителя к году принудительных работ за перепродажу паспортных данных, номеров карт и сведений о счетах клиентов банка, которые он с апреля по август 2024 года получал от сообщника через мессенджер.
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