Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Иль нам с Европой спорить ново?» После чего Пушкин это написал

«Иль нам с Европой спорить ново?» После чего Пушкин это написал

В 1815 году российский император Александр I провозгласил создание автономного Царства Польского и его конституцию, а в 1818 году лично открыл польский сейм.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Гений и талант Александра Сергеевича Пушкина очень точно отразил не только тот исторический период истории России, но и показал его смелость к врагам отчизны! Поклон и глубочайшее уважение Великому Гражданину России!!!
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