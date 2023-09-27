Американский шатдаун грозит перекрыть поток оружия и денег Украине

США могут остановить финансирование Украины. Это произойдёт, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования, сообщил в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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