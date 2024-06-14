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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагельсманн о старте Евро: «Смотрю в глаза игрокам и вижу: Германия жаждет победить в первой игре. У Шотландии талантливая команда, они много играют в пас и очень опасны»

Матч открытия Евро-2024 пройдет сегодня в Мюнхене. «Когда я смотрю в глаза игрокам, я вижу, что они жаждут одержать в первой игре победу.

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