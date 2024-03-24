Появилось новое видео первых минут после начала стрельбы в "Крокус сити холле" В распоряжении SHOT оказались новые кадры, записанные спустя несколько минут после начала стрельбы в концертном зале «Крокус сити холл».
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