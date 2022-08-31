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В Республике Марий Эл полицейские и общественники провели благотворительную акцию «Помоги пойти учиться»

В Республике Марий Эл полицейские и общественники провели благотворительную акцию «Помоги пойти учиться»

В рамках Всероссийской акции помощь была оказана семье из Медведевского района. Старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Республике Марий Эл Наталья Егорова и старший инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Медведевский» Надежда Макарова поздравили с Днем знаний Ксению, которая в этом году идет в пятый класс.

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