В Республике Марий Эл полицейские и общественники провели благотворительную акцию «Помоги пойти учиться»

В рамках Всероссийской акции помощь была оказана семье из Медведевского района. Старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Республике Марий Эл Наталья Егорова и старший инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Медведевский» Надежда Макарова поздравили с Днем знаний Ксению, которая в этом году идет в пятый класс.