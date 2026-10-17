Вперед и с песней — проверьте себя на мультипликации СССР! Пройдете как по нотам или попадете мимо? фото: мультфильмы «Ну, погоди!» (1969-1986)Идите и пляшите — впрочем, второе факультативно: Всемирный день пения (World Singing Day) — 17 октября! Мультипликация СССР воспевала пение, певцов и певиц.