Вперед и с песней — проверьте себя на мультипликации СССР! Пройдете как по нотам или попадете мимо? фото: мультфильмы «Ну, погоди!» (1969-1986)Идите и пляшите — впрочем, второе факультативно: Всемирный день пения (World Singing Day) — 17 октября! Мультипликация СССР воспевала пение, певцов и певиц.
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