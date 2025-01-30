Политолог об авиакатастрофе в США: властям есть что скрывать

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. Эксперты выражают озабоченность реакцией американских властей на авиакатастрофу в Вашингтоне, когда пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk.
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