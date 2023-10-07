Исследователи выяснили, что жизнь после смерти есть, но в рай вы не попадете Алёна ЮрьеваСмерть – это загадочная и неизбежная часть жизни, она всегда была и остается одним из наиболее волнующих вопросов для человечества.
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