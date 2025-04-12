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Цены на аренду жилья ожидает скачок – какая недвижимость подорожает и подешевеет с 1 мая

Цены на аренду жилья ожидает скачок – какая недвижимость подорожает и подешевеет с 1 мая

Цены на аренду жилья ожидает скачок – какая недвижимость подорожает и подешевеет с 1 мая Евгения КомароваНа рынке аренды жилья наблюдается неоднозначная ситуация, но аналитики ожидают скачок цен с 1 мая.

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