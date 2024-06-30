Агент Джикии подтвердил интерес к игроку со стороны «Химок»

Вадим Шпинев подтвердил, что «Химки» действительно интересуются Георгием Джикией. Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Георгия Джикии, подтвердил, что в «Химках» действительно заинтересованы в подписании его клиента, но отметил, что главный вопрос кроется в желании самого футболиста.
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