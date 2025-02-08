«Никита научил меня заново ходить»: Валя Карнавал про партнера по «Народному Ледниковому» Кацалапова и критику жюри

Валя Карнавал участвует в шоу «Народный Ледниковый» на Первом канале. Певица катается в паре с фигуристом Никитой Кацалаповым.
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