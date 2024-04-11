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Ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Волжском

Ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Волжском

Минувшей ночью на территории Волжского произошла авария, в которой пострадал ребенок. По сообщению регионального ГУ МВД, водитель автомобиля "Фольксваген" врезался в другой автомобиль, в салоне которого находился маленький мальчик.

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