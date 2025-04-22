Как подготовиться к ОГЭ по английскому языку

Быстрый и эффективный план фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ наши дни школьники боятся ОГЭ после 9-го класса едва ли не больше, чем ЕГЭ после 11-го, ведь без успешной сдачи сложно получить аттестат и попасть в 10-й класс или колледж, а оставаться на второй год не хочет никто.
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