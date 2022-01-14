Показывать нельзя запретить: что делать с "вредным" кино?

Слушать эфирГостиАлексей Казанцев, врач-нарколог, главный врач клиники "Зависимость 24"Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связиАлександр Хант, режиссер, сценарист, продюсерЛариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университетаНаркотические средства как сюжетная линия или элементы сценария станут причиной для ограничений и даже запрета на демонстрацию кинофильмов.