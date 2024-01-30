Акции «Яндекса» корректируются после роста накануне более чем на 3%

Российский рынок открыл торги во вторник, 30 января, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,14%, до 3 181 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,19%, до 1 127,36 пункта.