Акции «Яндекса» корректируются после роста накануне более чем на 3%

Российский рынок открыл торги во вторник, 30 января, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,14%, до 3 181 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,19%, до 1 127,36 пункта.
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