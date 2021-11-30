В Смоленской области по инициативе сотрудников регионального следственного управления СК России стартовал проект «Лица Победы»

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области на постоянной основе оказывается адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также проводится работа по патриотическому воспитанию молодежи.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области на постоянной основе оказывается адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также проводится работа по патриотическому воспитанию молодежи.
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