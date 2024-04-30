Энтони Блинкен: мирные переговоры по Украине должны быть на основе Устава ООН

Энтони Блинкен, американский госсекретарь 29 апреля 2024 года выступил на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии и заявил, что завершение украинского конфликта во многом зависит от президента России Владимира Путина.
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