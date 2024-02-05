Рыбные котлеты

Ингредиенты рыба 500 гр. лук 1 шт. хлеб 250 гр. соль 4 гр. яйцо 1 шт. специи 4 гр. мука 2 ст. Пошаговый рецепт приготовления Котлеты из рыбы готовятся как с речной, так и с морской рыбы в которой мало мелких костей.