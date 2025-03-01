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В ДТП в Туле пострадал подросток

В ДТП в Туле пострадал подросток

На улице Седова в Туле сбили подростка. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция. Водитель &quot;Рено Сандеро&quot; сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

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