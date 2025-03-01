В ДТП в Туле пострадал подросток

На улице Седова в Туле сбили подростка. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция. Водитель "Рено Сандеро" сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода в зоне его видимости.