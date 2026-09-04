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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Газпром Арена» снова заявила, что концерт Канье в октябре не планируется. Организатор в ответ выложил документы с подписью Зырянова: «Устали молчать. Почти все вопросы урегулированы»

« Газпром Арена » выпустила официальное заявление, в котором еще раз подчеркнула, что в октябре на площадке не планируется никаких концертов зарубежных исполнителей.

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