Стилисты уже много лет спорят о том, какой базовый гардероб подойдет каждой женщине на планете. Стоит ли покупать 12 пар однотонных джинсов, белые футболки и черные лоферы? Можно ли себе позволить розовую рубашку или стоит выбирать только естественную белую, серую и черную палитру? Что делать с грудами бежевых и серых пальто свитера, которые когда-то считались предметами первой необходимости модных девушек? Сейчас, похоже, полемика по поводу стандартизированного комплекта одежды по ГОСТу закончилась, и мы все потихоньку осознаем, что универсального гардероба просто не существует, а сама основа – довольно расплывчатое понятие стиля.
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