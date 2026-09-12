Южная группировка за сутки уничтожила более 220 солдат и 76 наземных роботов ВСУ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск в течение суток уничтожили более 220 военнослужащих, 76 наземных робототехнических комплексов (НРТК), а также 56 пунктов управления беспилотниками.
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