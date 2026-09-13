«Терпению конец»: Орбан объявил о возвращении в политическую борьбу против Мадьяра

Виктор Орбан объявил о начале «национального сопротивления» правительству Петера Мадьяра. Выступая на традиционной встрече сторонников «Фидес» в Кётче, бывший премьер заявил, что пятимесячный период ожидания после апрельского поражения на выборах исчерпан, и его политическая сила возвращается к активной борьбе.