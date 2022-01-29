Тело утонувшей на Крещение женщины нашли с помощью подводных камер

Тело женщины, утонувшей в проруби в Ленинградской области, обнаружили с помощью подводных камер. Об этом рассказал начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александр Зуев в пятницу, 28 января.