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Тело утонувшей на Крещение женщины нашли с помощью подводных камер

Тело утонувшей на Крещение женщины нашли с помощью подводных камер

Тело женщины, утонувшей в проруби в Ленинградской области, обнаружили с помощью подводных камер. Об этом рассказал начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александр Зуев в пятницу, 28 января.

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