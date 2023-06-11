После перехода Лео Месси в "Интер Майами" в американской лиге продажи билетов взлетели до небес

Прошло три дня с тех пор, как легенда футбола Лионель Месси потряс футбольный мир, объявив о своем переходе в клуб MLS Inter Miami FC после расставания с Paris Saint-Germain, и цены на билеты в лиге уже растут.
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