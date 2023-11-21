В Ozon предупредили о риске увеличения цен из‑за законопроекта о маркетплейсах

РИАМО - 21 ноя. Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев считает, что готовящийся проект закона о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев онлайн-площадок увеличивать комиссии для продавцов и посредников на год, а это скажется на стоимости товаров, сообщает РБК.
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