В Ozon предупредили о риске увеличения цен из‑за законопроекта о маркетплейсах

РИАМО - 21 ноя. Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев считает, что готовящийся проект закона о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев онлайн-площадок увеличивать комиссии для продавцов и посредников на год, а это скажется на стоимости товаров, сообщает РБК.