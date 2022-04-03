Popcaketv

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Козина (Дейнега)
    Анна Нетребко не политик, а мировая звезда оперной сцены. По - человечески её слабость понять можно. Но и оговаривать...Рогозин обратился...
  • Вера Никифорова
    Ургант уже не интересен большинству российских зрителей. И пусть не надеется на другое.Не уволили! Иван ...
  • Вячеслав
    Харламов обеспоко...

Ксения Собчак прошлась по Агутину и Полине Гагариной: «Сейчас бьются не на жизнь, а на смерть»

Ксения Собчак прошлась по Агутину и Полине Гагариной: «Сейчас бьются не на жизнь, а на смерть»

Ксения Собчак, уехавшая в Израиль, продолжает работать. Каждые несколько дней у нее на YouTube-канале выходят новые выпуски «Осторожно: Собчак!».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх