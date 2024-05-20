Лунный календарь для дачника и садовода: 20-26 мая Ирэн ОрлонскаяНа этой неделе наступит полнолуние, однако это не станет помехой для предпринимаемых мер по реабилитации растений, пострадавших от заморозков.
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