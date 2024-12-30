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Царьград

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Командира бригады ВСУ Побережнюка задержали по делу о пытках солдат

Командира бригады ВСУ Побережнюка задержали по делу о пытках солдат

Он несколько месяцев наблюдал за издевательствами, но ничего не предпринимал.Сотрудники Государственного бюро Украины задержали командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ.

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