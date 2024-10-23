«MTV был объединяющей силой» Российское телевидение 1990-х изменило страну. Главный виджей эпохи вспоминает, как это было

Антона Комолова знает вся Россия. Начинавший с передач вроде «Бодрого утра» на MTV и до членства в жюри КВН на «Первом канале», от новостей «Серебряного дождя» до «Европы плюс», где он по сей день ведет вечернее «РадиоАктивное Шоу», этот теле- и радиоведущий практически не вылезает из инфополя нашей страны.
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