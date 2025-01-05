По наступлению противника в Курской области.1. Как и ожидалось, началось оно до 20 января. Идут бои в направлении Большого Солдатского к северо-востоку от Суджи.
Противник начал зимнее наступление
Комментарии
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ШКИПЕР
Недавно все СМИ России говорили , что ВСУ в Курской области оккупантам кирдык и на вот новость - наступление !
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16 час.
Иван Ураганов
Месяц назад блогеры писали о скоплении вражеской техники,на границах курской области.Вот и началось.
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15 час.
Махамбет Толеугазин
ГШ не вскрыл наступление . ВСУ сами вскрылись когда пошли в атаку.
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6 час.
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