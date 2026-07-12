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Новая избранница, отказ от алкоголя и мечты о пенсии: Григорий Лепс откровенно рассказал о переменах в жизни

Новая избранница, отказ от алкоголя и мечты о пенсии: Григорий Лепс откровенно рассказал о переменах в жизни

63-летний Григорий Лепс поделился новостями о своей личной жизни и планах на будущее. Вслед за расставанием с 20-летней Авророй Кибой, на которой артист собирался жениться, у него появились новые отношения.

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