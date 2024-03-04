Какой люкс популярен на 8 Марта у россиян?

Объем заказов сумок, очков и ремней от известных лакшери брендов вырос год к году на 150%. Но спрос растет не только из-за праздниковСамой востребованной категорией товаров люксовых брендов в качестве подарка на 8 марта стали очки, сумочки, ремни и кошельки.
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