Какой люкс популярен на 8 Марта у россиян?

Объем заказов сумок, очков и ремней от известных лакшери брендов вырос год к году на 150%. Но спрос растет не только из-за праздниковСамой востребованной категорией товаров люксовых брендов в качестве подарка на 8 марта стали очки, сумочки, ремни и кошельки.