В Польше полицейские получили ранения на протестах фермеров

Во время протестов фермеров в Варшаве несколько сотрудников полиции были ранены. О столкновениях протестующих с правоохранителями сообщила Столичная комендатура полиции, добавив, что несколько человек уже задержаны.
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