Происшествия

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В Пензе из незаконного оборота полицейскими изъято около 300 граммов героина

В Пензе из незаконного оборота полицейскими изъято около 300 граммов героина

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержан уроженец республики Таджикистан 2000 года рождения.

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