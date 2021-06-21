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Украина раскритиковала итоги саммита НАТО

Украина раскритиковала итоги саммита НАТО

Фото: Drop of Light / Shutterstock.comМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с критикой в адрес Североатлантического альянса [НАТО], обвинив его в том, что НАТО "не дало ни единого намека" на сроки вступления Киева в альянс.

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