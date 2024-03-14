AFP: Боррель напугал конгрессменов США российскими войсками на границах Польши

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Соединенные Штаты попытался напугать конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских государств.
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