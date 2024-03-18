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Суд арестовал активы Тимура Турлова и ряда лиц из-за краха банка «Ассоциация»

Суд арестовал активы Тимура Турлова и ряда лиц из-за краха банка «Ассоциация»

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество владельца Freedom Holding Тимура Турлова и нескольких соответчиков (Станислава Машагина, Марины Косыревой, Ольги Артемьевой — FM) в качестве обеспечения иска «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), касающегося банкротства банка «Ассоциация», следует из данных картотеки арбитражных дел.

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