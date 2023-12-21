Украину охватил страх смерти

КИЕВ, 21 декабря, ФедералПресс. ВСУ устали от ведения боевых действий, страна испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов, население боится наступления холодов, а доверие к Владимиру Зеленскому среди граждан Украины стремительно падает.
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