Подконтрольные киевскому режиму средства массовой информации оказались вынуждены согласится с тем фактом, что военнослужащим ВС Российской Федерации удалось завершить операцию, в ходе которой оказался освобождён населённый пункт Марьинка.
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