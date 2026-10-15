Губернатор Брянской области отметил, что атаки на регион со стороны Украины усилились перед сентябрьскими выборами, но это привело к консолидации общества и высокой явке — 79,28% избирателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- Препараты для сни...
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым