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В российских магазинах нашли консервы с личинками червей

В российских магазинах нашли консервы с личинками червей

ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd Weißbrod Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов обратился с просьбой в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор убрать с полок магазинов консервы печени минтая по-приморски.

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