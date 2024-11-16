В российских магазинах нашли консервы с личинками червей

ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd Weißbrod Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов обратился с просьбой в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор убрать с полок магазинов консервы печени минтая по-приморски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии