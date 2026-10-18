Самолет, летевший из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии из-за угрозы взрыва, сообщает 18 октября израильская гостелерадиокомпания Kan.
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