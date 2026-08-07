Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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В Ставропольском крае полицейские задержали девушку-наркокурьера, пытавшуюся избавиться от крупной партии мефедрона

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Пятигорску во время патрулирования жилого сектора обратили внимание на девушку, выбросившую при виде полицейских сумку и предпринявшую попытку скрыться.

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