В Ставропольском крае полицейские задержали девушку-наркокурьера, пытавшуюся избавиться от крупной партии мефедрона

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Пятигорску во время патрулирования жилого сектора обратили внимание на девушку, выбросившую при виде полицейских сумку и предпринявшую попытку скрыться.
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