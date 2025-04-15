Переполох в Варшаве: белорус устроил ДТП, катался на крыше авто и бегал голышом

Белорусский блокбастер в Польше: аварии, крыши авто и голый дебош.Гражданин Белоруссии устроил настоящий хаос на улицах Варшавы: вначале он спровоцировал ДТП, затем катался на крыше машины, цеплялся за фуру, а в финале - полностью обнажённый бегал по трассе, разбивая окна и запрыгивая на автомобили.