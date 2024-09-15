В Ленобласти займутся развитием Староладожского поселения

План работ обсудят на межрегиональной стратегической сессии 25 сентября 25 сентября на базе отдыха «Староладожская дача» в деревне Сельцо-Горка Волховского района Ленинградской области состоится межрегиональная стратегическая сессия, на которой будет обсуждаться план развития муниципального образования «Староладожское сельское поселение».