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Петербургский дневник

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В Ленобласти займутся развитием Староладожского поселения

В Ленобласти займутся развитием Староладожского поселения

План работ обсудят на межрегиональной стратегической сессии 25 сентября 25 сентября на базе отдыха «Староладожская дача» в деревне Сельцо-Горка Волховского района Ленинградской области состоится межрегиональная стратегическая сессия, на которой будет обсуждаться план развития муниципального образования «Староладожское сельское поселение».

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