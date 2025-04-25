Золото достигло рекордной цены: советы от Дмитрия Пьянова с ВТБ

Стоимость золота достигла рекордных 3500 долларов за унцию на бирже Comex. Дмитрий Пьянов из ВТБ рекомендует следить за геополитикой, чтобы выбрать между инвестициями в золото или депозиты, учитывая возможное урегулирование конфликта на Украине.