Золото достигло рекордной цены: советы от Дмитрия Пьянова с ВТБ

Стоимость золота достигла рекордных 3500 долларов за унцию на бирже Comex. Дмитрий Пьянов из ВТБ рекомендует следить за геополитикой, чтобы выбрать между инвестициями в золото или депозиты, учитывая возможное урегулирование конфликта на Украине.
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